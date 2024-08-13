Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ağustos 2024 11:21
Yabancı uyruklu ile evlilik

Merhabalar, ben devlet memuru kadın bir öğretmenim. Türk vatandaşı olmayan biri ile evlenmem durumunda memuriyetimle ilgili bir problem olur mu? Hak kaybı yaşar mıyım ? Ve yabancı ile evleneceğim dair önden bir yere bilgi vermem gerekiyor mu? Yardımcı olursanız sevirim

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