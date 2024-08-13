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Editörler : Lanet


13 Ağustos 2024 11:50
Görevde Yükselme İle Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı

Düz memur kadrosunda bulunan maliye mezunu bir kişi görevde yükselme ile mali hizmetler uzman yardımcılığı veya mali hizmetler uzmanı olma şansı varmıdır bu konu hakkında bir bilgi bulamadım.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
13 Ağustos 2024 13:58

Kurumunuzun görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğini inceleyiniz. Orda hangi kadro için hangi niteliklerin arandığı belirtilir.

Uzmanlık için ayrı bir mevzuat varsa orda da hangi şartlar arandığı belirtilir.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
13 Ağustos 2024 14:07

Aşağıdaki yönetmelikte uzman yardımcılığı için yapılacak özel sınav dışında atama olmayacağı belirtilmiş:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130206-8.htm

"Kariyer dışı uzman atanamaması

MADDE 26 ? (1) Uzman ve uzman yardımcılığı kadro veya pozisyonlarına Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz."

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