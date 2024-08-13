Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Ağustos 2024 11:56
Mazeret Tayin Dilekçesi

Oğlum başka şehirde Fen Lisesi kazandığından dolayı hem de istediğimiz bir şehir olduğundan bu sebepten mazeret tayini istiyoruz.

1. mazeret tayin dilekçe örneği elinde olan var mıdır?

2. fen lisesinden dolayı mazeretin kabul edilme olasılığı yüksekmiş bu doğru mu ?

şimdiden herkese teşekkürler


Reamonn42
Aday Memur
13 Ağustos 2024 13:39

Merhabalar, bakanlık şuanda mazeret tayinlerinde can güvenliği ve sağlığı önemsiyor. Açıkçası oğlunuzun fen lisesini başka bir şehirde kazanmasının mazeret olabileceği kanısında değilim. Dilekçenizi normal bir şekilde yazıyorsunuz oğlunuzun belgelerini ekte sunup komisyon aracılığıyla gönderebilirsiniz şans sizinle olsun

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