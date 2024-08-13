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Editörler : Radore



Editör
13 Ağustos 2024 13:06
Projeksiyon cihazı

XIAOMI Mijia Akıllı DLP 500 ANSI Lümen 1080p Projeksiyon Cihazı

0

Parlaklık

500 cd/m²

Çözünürlük

1920 x 1080

Kontrast Oranı

1200:1

Renk (Üreticiye Göre)

Beyaz

ilgilenler bakabilirler bence gayet güzel

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