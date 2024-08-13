Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Radore



Editör
13 Ağustos 2024 13:07
Oyun konsolu fiyatları

Steam Deck

400 dolar (27.499 TL)

Steam Deck OLED

550 dolar (31.300 TL)

Nintendo Switch Lite

200 dolar (7.910 TL)

Nintendo Switch OLED

350 dolar (13.800 TL)

Sony PlayStation Portal

200 dolar (11.999 TL)

Razer Edge

400 dolar (23.878 TL)

Ayaneo 2

1100 dolar (33.329 TL)

Ayaneo Geek

1050 dolar (28.299 TL)

Lenovo Legion Go

650 dolar (46.399 TL)

Logitech G Cloud

300 dolar (9.165 TL)

MSI Claw

700 dolar (21.384 TL)

Biraz tuzlu tabi ama meraklıları acımaz paraya maksat eğleneblmek sahsen ben almam

Çok Yazılan Konular

2024'ün En çok tercih edilen buzdolabı önerileri

Sözlük

homojenize etmek 2 perseid meteor yağmuru 2 darül mülk sergi sarayı 1 şaşkın 1 istif 1 Instagram açılıyor 2 kanıt 1 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar 3 2024 yks sınavı 2 Hızlı tren yolculuğu 2

Son Haberler

Seçme kararlar ışığında hakaret sayılan sözler-3Şırnak'ta kayalıklardan düşen çocuk öldüTTK'den Görevde Yükselme Sınavı duyurusuGeçen yıl 50 ton çöp çıkarılan evden 9 kamyon çöp daha çıktıBorsa günün ilk yarısında geriledi

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?