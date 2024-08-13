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Editörler : Radore



Editör
13 Ağustos 2024 13:14
Harici harddisk önerisi

1. wd elements 12tb wdbwlg0120hbk-eesn

kapasite: 12tb

boyut (tip): 3.5 inç

usb bağlantı teknolojisi: usb 3.0 / usb 2.0

darbeye dayanıklılık: belirtilmemiş

harici

disk tavsiye makalemizde yer alan wd elements, listedeki en yüksek

kapasiteye sahip harici harddisk oluyor. 12 tb'lık bir alanı bulunan

ürün, bu sayede en yüksek boyutlu dosyaları bile rahatlıkla alabiliyor.

diğer harddiskler gibi usb 3.0 portu bulunan cihaz, yüksek hızda veri

transferi gerçekleştirebiliyor.

2. wd my passport 2tb 2.5 usb 3.0

kapasite: 2tb

boyut (tip): 2.5 inç

usb bağlantı teknolojisi: usb 3.0

darbeye dayanıklılık: belirtilmemiş

wd

my passport 2tb, şık tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çeken bir

taşınabilir disk seçeneğidir. 256-bit donanım şifrelemesi ve üç yıl

garanti gibi özellikleriyle güvenliğinizi ön planda tutarken, çeşitli

renk seçenekleri ile de kişisel zevkinize uygun bir stil sunar1. kompakt

boyutu, kullanıcı dostu yazılım paketi ve usb 3.0 bağlantısı sayesinde,

veri transferlerinizde yüksek hız ve kolaylık sağlar.

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