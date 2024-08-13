Harici harddisk önerisi

1. wd elements 12tb wdbwlg0120hbk-eesn
kapasite: 12tb
boyut (tip): 3.5 inç
usb bağlantı teknolojisi: usb 3.0 / usb 2.0
darbeye dayanıklılık: belirtilmemiş
harici
disk tavsiye makalemizde yer alan wd elements, listedeki en yüksek
kapasiteye sahip harici harddisk oluyor. 12 tb'lık bir alanı bulunan
ürün, bu sayede en yüksek boyutlu dosyaları bile rahatlıkla alabiliyor.
diğer harddiskler gibi usb 3.0 portu bulunan cihaz, yüksek hızda veri
transferi gerçekleştirebiliyor.
2. wd my passport 2tb 2.5 usb 3.0
kapasite: 2tb
boyut (tip): 2.5 inç
usb bağlantı teknolojisi: usb 3.0
darbeye dayanıklılık: belirtilmemiş
wd
my passport 2tb, şık tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çeken bir
taşınabilir disk seçeneğidir. 256-bit donanım şifrelemesi ve üç yıl
garanti gibi özellikleriyle güvenliğinizi ön planda tutarken, çeşitli
renk seçenekleri ile de kişisel zevkinize uygun bir stil sunar1. kompakt
boyutu, kullanıcı dostu yazılım paketi ve usb 3.0 bağlantısı sayesinde,
veri transferlerinizde yüksek hız ve kolaylık sağlar.
1. wd elements 12tb wdbwlg0120hbk-eesn
kapasite: 12tb
boyut (tip): 3.5 inç
usb bağlantı teknolojisi: usb 3.0 / usb 2.0
darbeye dayanıklılık: belirtilmemiş
harici
disk tavsiye makalemizde yer alan wd elements, listedeki en yüksek
kapasiteye sahip harici harddisk oluyor. 12 tb'lık bir alanı bulunan
ürün, bu sayede en yüksek boyutlu dosyaları bile rahatlıkla alabiliyor.
diğer harddiskler gibi usb 3.0 portu bulunan cihaz, yüksek hızda veri
transferi gerçekleştirebiliyor.
2. wd my passport 2tb 2.5 usb 3.0
kapasite: 2tb
boyut (tip): 2.5 inç
usb bağlantı teknolojisi: usb 3.0
darbeye dayanıklılık: belirtilmemiş
wd
my passport 2tb, şık tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çeken bir
taşınabilir disk seçeneğidir. 256-bit donanım şifrelemesi ve üç yıl
garanti gibi özellikleriyle güvenliğinizi ön planda tutarken, çeşitli
renk seçenekleri ile de kişisel zevkinize uygun bir stil sunar1. kompakt
boyutu, kullanıcı dostu yazılım paketi ve usb 3.0 bağlantısı sayesinde,
veri transferlerinizde yüksek hız ve kolaylık sağlar.