Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ağustos 2024 13:16
Düz tabanlık dilim belirtir rapor

Bugün ayak ağrısı şikayeti ile ortapedi doktoruna gittim düz taban olduğumu söyledi derecesini 9.7 olarak ölçtüğünü söyledi . hangi dilime girer aceba bilgisi olan varmı ?

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