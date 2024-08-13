Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ağustos 2024 13:31
Sağlık Bakanlığından MEB'e geçiş

Arkadaşlar merhabalar.

Eşim 5 yıllık kadrolu hemşire. 2017 yılında pedagojik formasyon almış. MEB Bakanlığına geçmek istiyor. Bilen arkadaşlara 2 sorum var cevaplarsanız memnun oluruz.

1) Sadece kurumlar arası karşılıklı muvafakat ve onay ile geçmek mümkün müdür yoksa eğitim bilimleri sınavı zorunlu mu ?

2) Maaş olarak normal MEB'de görev yapan bir öğretmen kadar maaş alabilir mi?

Teşekkürler.


labtek11
Aday Memur
13 Ağustos 2024 13:34

Bir de geçiş sonrasında tayin olabilir mi ve derece kademe aynı yersen mi devam ediyor.e

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