Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ağustos 2024 15:13
Kademe derece

Arkadaşlar kademe derecemize nereden bakabiliriz? Bir de terfi ilerlemesi için bakanlığı arayıp ulaşabilen varsa numarayı bana yazabilir mi


ahmet44mlty
Şef
13 Ağustos 2024 15:23

sgk hizmet dökümü


lsnshmşre
Aday Memur
13 Ağustos 2024 15:31

Hizmet dökümünde göremedim ama yanlış mı bakıyorum acaba sgk hizmet dökümü dedim


imrancuhadar
Memur
13 Ağustos 2024 16:05

https://turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu

Veya

https://turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu?belge=Olustur

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