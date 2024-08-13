Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ağustos 2024 15:49
ilden İlçeye Tayinim Çıktı
ilden 170 km uzaklıktaki ilçeye tayinim çıktı durdurabilirniyim ?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMeslekte 10.yıl bitti, elveda2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiEmel nakliyattan uzak durunDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2025 yılında emekli olanların maaşlarında %30 düşüş1 Temmuz'da resen ilişik kesmeEyt'den emekli olanların maaş miktarıJandarma ve Polis maaşları eşitlensin

Sözlük

çak çak tatlısı 1 Şahlanmak 1 perseid meteor yağmuru 2 Instagram açılıyor 2 homojenize etmek 2 Hızlı tren yolculuğu 2 tatile gitmek 2 2024 yks sınavı 2 sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 2 gizli haber kaynağı 2

Son Haberler

Manisa merkezli PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli yakalandıGenç doktor lösemiye yenik düştüHukuk Mesleklerine Giriş Sınavı duyurusu yayımlandı'Ev vaadi yerine getirilmedi' dedi, camiyi satışa çıkardıÜniversitelilerin barınma çıkmazı: Fiyatlarda yüzde 60 artış

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?