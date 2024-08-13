Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ağustos 2024 16:07
2025 Misyon koruma sınavı

gelecek yıl 2025 de misyon sınavı var mı en son ne zaman yapıldı bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim


khanjar.1
Memur
13 Ağustos 2024 16:26

en son 2023te yapıldı.. ama mülakatları hala yapılmadı


Ahmet1296
Aday Memur
13 Ağustos 2024 17:00
25 kesin yapılır mı acaba sınav
khanjar.1, 2 saat önce

en son 2023te yapıldı.. ama mülakatları hala yapılmadı

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