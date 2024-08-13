Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


13 Ağustos 2024 16:13
üniversiteler ünvan değişikliği sınav soruları

arkadaşlar merhaba üniversitelerin tekniker-bilgisayar programcılığı ünvan değişikliği sınav soruları elinde olan varsa paylaşabilir mi?

özellike anadolu üniversitesi istanbul üniversitesi ankara üniversitesi vb. geçmişte sınava girmiş elinde materyal olan arkaadaşlar varsa yardımcı olabilir mi?

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