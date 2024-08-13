Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Ağustos 2024 16:17
Muafiyet raporlarında kesinti hakkında

Silahsiz mühimmatsiz çalışır raporunda yan ödemenin 3/2 si mi 3/1 i mi kesilir, nerden bakabiliriz

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