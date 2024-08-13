Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Ağustos 2024 16:25
Dilekçe Örneği Olan Gönderibilir Mi?

Arkadaşlar eşinin başka şehirde üniversite kazanması ve kayıt olması ve sizinde o şehire tayin dilekçesi vermeniz ile alakalı olarak elinde dilekçe örneği olan veya bu şekilde tayin olmuş birisine bakanlık tarafından verilen yanıtı içeren örnek olan varsa ekleyebilir mi acaba?

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