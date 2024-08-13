Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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13 Ağustos 2024 16:37
İl Emri Yok, Ücretsiz İzin de Yok. Eee Ölek mi Biz?
Arkadaşlar eşim eş durumu atamasında gidip gelebileceği 50-60 km köy okulları dahil her yeri yazdı. Ancak gelme ihtimali çok düşük. Onun dışında 150 km mesafede ilçe var. Az önce il milli eğitimle görüştüm. Tercihe açılan bütün okulları yazmadan kılavuzda bahsedilen ücretsiz izinden yararlanamazsınız diyorlar. Eeee il emri de çıkmayacak diyorlar. Nolacak şimdi. İstifa mı edelim işlerimizden veya 3 yaşına kadar 2 ayda bir gördüğüm oğlumu 5-6 yaşına kadar da görmeyim nolur ki?

Tlghca
Memur
13 Ağustos 2024 16:56

Merhabalar hocam. Kanunun ilgili maddesinde böyle bir ayrıntı yok yada ben göremedim. Tercih edilebilecek tüm yerleri yazmadıysa ücretsiz izin alamaz diye birşey olamaz. İlçeniz yanlış biliyordur.


kahya05
Aday Memur
13 Ağustos 2024 16:58
Hocam Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği madde 57 şu şekilde. MADDE 57 - (1) Hizmet puanı veya alanlarında norm kadro yetersizliği nedeniyle mazerete bağlı iller arasında yer değiştirme istekleri karşılanamayan öğretmenler, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar aylıksız izinli sayılmalarını isteyebilirler. Bu süre üç yıldan fazla olamaz. Bu durumda olanların aylıksız izin hakkından yararlandırılmaları için aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde kendilerine Bakanlıkça sunulan tercihlerin tamamını kullanmaları şartı aranır. (2) Aylıksız izinli sayılanlar, bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilecek boş kadrolara atanır. Bu maddeye göre aylıksız izinli sayılanlar, her mazerete bağlı yer değiştirme döneminde mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirmek zorundadır. Mazeretlerinin devam ettiğini belgelendiremeyenlerin aylıksız izinleri iptal edilerek aylıksız izinli sayıldıkları ilde bulunan eğitim kurumlarının durumlarına uygun öğretmen kadrolarına öncelikle atanır. Aylıksız izinlerini kendi istekleriyle iptal ettirenlere bir sonraki mazerete bağlı yer değiştirme dönemine kadar aylıksız izin verilmez. (3) Aylıksız izinli sayılanlardan üçüncü yılın sonunda yer değiştirme suretiyle atamaları yapılamayanlar, aylıksız izinli sayıldıkları ilde bulunan eğitim kurumlarının durumlarına uygun öğretmen kadrolarına öncelikle atanır.

kahya05
Aday Memur
13 Ağustos 2024 16:59
Yani mevzuatta maalesef böyle bir ifade var ve elimizi kolumuzu bağlıyor

Kuskusuz
Genel Müdür
13 Ağustos 2024 17:01

İsterse tek tercih yapsın bu hakkı vardır. 40 tane yazmamış, 41 isaretlememis gibi bir durum söz konusu değildir. Kanunda açık ve nettir bu durum. O kadar çok değişiyor ki bazı şeyler emin bile olamıyorum bildiğim şeyden!..


Kuskusuz
Genel Müdür
13 Ağustos 2024 17:03

Burada bahsedilen özür ilçesi içerisinde değil mi?

kahya05, 2 saat önce
Hocam Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği madde 57 şu şekilde. MADDE 57 - (1) Hizmet puanı veya alanlarında norm kadro yetersizliği nedeniyle mazerete bağlı iller arasında yer değiştirme istekleri karşılanamayan öğretmenler, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar aylıksız izinli sayılmalarını isteyebilirler. Bu süre üç yıldan fazla olamaz. Bu durumda olanların aylıksız izin hakkından yararlandırılmaları için aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde kendilerine Bakanlıkça sunulan tercihlerin tamamını kullanmaları şartı aranır. (2) Aylıksız izinli sayılanlar, bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilecek boş kadrolara atanır. Bu maddeye göre aylıksız izinli sayılanlar, her mazerete bağlı yer değiştirme döneminde mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirmek zorundadır. Mazeretlerinin devam ettiğini belgelendiremeyenlerin aylıksız izinleri iptal edilerek aylıksız izinli sayıldıkları ilde bulunan eğitim kurumlarının durumlarına uygun öğretmen kadrolarına öncelikle atanır. Aylıksız izinlerini kendi istekleriyle iptal ettirenlere bir sonraki mazerete bağlı yer değiştirme dönemine kadar aylıksız izin verilmez. (3) Aylıksız izinli sayılanlardan üçüncü yılın sonunda yer değiştirme suretiyle atamaları yapılamayanlar, aylıksız izinli sayıldıkları ilde bulunan eğitim kurumlarının durumlarına uygun öğretmen kadrolarına öncelikle atanır.

Tlghca
Memur
13 Ağustos 2024 17:07

Eski yönetmeliklerde yoktu bu durum. Kötü olmuş. Adınıza üzüldüm. Umarım bakanlık, bu konuda bir çalışma yada il emri gibi bir uygulama yapar.


kahya05
Aday Memur
13 Ağustos 2024 17:07
Hocam mevzuat hükmü açık. Neye göre diyorsunuz tek tercihde dahi ücretsiz izin hakkı vardır diye. Yönetmelikte açıkça diyor iller arası mazerette tayin olamayan, sunulan tüm tercihleri kullandığı takdirde ücretsiz izin hakkından faydalanır diye

berkaydal
Memur
13 Ağustos 2024 17:49

Hizmet puanı veya alanlarında norm kadro yetersizliği nedeniyle mazerete bağlı iller arasında yer değiştirme istekleri karşılanamayan

Açık işte. Hakkın var. Hizmet puanın yetersiz.

Nerede yazıyor hepsini yazacaksın diye? İlçe yanlış biliyor. Madde açık.

kahya05, 2 saat önce
Hocam mevzuat hükmü açık. Neye göre diyorsunuz tek tercihde dahi ücretsiz izin hakkı vardır diye. Yönetmelikte açıkça diyor iller arası mazerette tayin olamayan, sunulan tüm tercihleri kullandığı takdirde ücretsiz izin hakkından faydalanır diye

kahya05
Aday Memur
13 Ağustos 2024 17:58
Hocam o maddenin devamını okursanız göreceksiniz. Devamında diyor ki: Bu durumda olanların aylıksız izin hakkından yararlandırılmaları için aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde kendilerine Bakanlıkça sunulan tercihlerin tamamını kullanmaları şartı aranır. ......Yoruma kapalı bir ifade. Çok net......
berkaydal, 1 saat önce

Hizmet puanı veya alanlarında norm kadro yetersizliği nedeniyle mazerete bağlı iller arasında yer değiştirme istekleri karşılanamayan

Açık işte. Hakkın var. Hizmet puanın yetersiz.

Nerede yazıyor hepsini yazacaksın diye? İlçe yanlış biliyor. Madde açık.


berkaydal
Memur
13 Ağustos 2024 18:18

Maddenin başında yararlanıp sonunda yararlanamamak diye bir şey olmaz ki. Yine başını düşünmeden maddeye ek yapmışlar.

kahya05, 55 dk. önce
Hocam o maddenin devamını okursanız göreceksiniz. Devamında diyor ki: Bu durumda olanların aylıksız izin hakkından yararlandırılmaları için aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde kendilerine Bakanlıkça sunulan tercihlerin tamamını kullanmaları şartı aranır. ......Yoruma kapalı bir ifade. Çok net......

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
13 Ağustos 2024 18:19
yeni atanmış bekar öğretmenlerin aynı ilçede eş durumu, il emri yüzünden bir türlü açılmayan okullar yüzünden 10 sene aynı yerde kalmalarına ses çıkardınız mı.

kahya05
Aday Memur
13 Ağustos 2024 18:24
Hocam herkes kendi mağduriyetini dile getiriyor. Mağduriyetleri yarıştırmanın da kimseye faydası yok. Bazılarımızı memnun edeceğiz diye diğer kısmımızı mağdur etmek zaten yıllardır yapılan yanlış. Bu duruma daha akılcı çözümler bulmak gerekiyor ama bu çözümü bulacak olan maalesef ki siyasiler. Ve ülkemizin iğrenç siyasi iklimini düşününce kimsenin umrunda olmadığımızı anlıyoruz. Bu durum zaten insanı çıldırtıyor
şaşkın tarihçi, 34 dk. önce
yeni atanmış bekar öğretmenlerin aynı ilçede eş durumu, il emri yüzünden bir türlü açılmayan okullar yüzünden 10 sene aynı yerde kalmalarına ses çıkardınız mı.

Kuskusuz
Genel Müdür
13 Ağustos 2024 18:32

Eşinizin bransini bilmiyorum hocam ama muhtemel boşalacak yerler filan çok mu? Bari en güzel yerlerdeki muhtemellerle doldursaniz tüm tercihleri. Ben sinifciyim bizde bazı sehirlerde çok olur muhtemel boşalacak.

kahya05, 2 saat önce
Yani mevzuatta maalesef böyle bir ifade var ve elimizi kolumuzu bağlıyor

berkaydal
Memur
13 Ağustos 2024 18:34

Niye onların ağzı yok mu kendileri çıkarsınlar? Böyle bir mızmızlanma böyle pısırıkça cümle yok.

şaşkın tarihçi, 34 dk. önce
yeni atanmış bekar öğretmenlerin aynı ilçede eş durumu, il emri yüzünden bir türlü açılmayan okullar yüzünden 10 sene aynı yerde kalmalarına ses çıkardınız mı.

berkaydal
Memur
13 Ağustos 2024 18:37

Bunların derdi tercih sırası değil anladığım kadarıyla. Sonradan ekledikleri bakanlığın uygun gördüğü bir şehirde birleştirilmeleri. Onun derdine düştüler. İki tane öğretmen eşe zindan edecekler hayatı. Asker polis belediye özele bir şey yapamazlar.

Kuskusuz, 21 dk. önce

Eşinizin bransini bilmiyorum hocam ama muhtemel boşalacak yerler filan çok mu? Bari en güzel yerlerdeki muhtemellerle doldursaniz tüm tercihleri. Ben sinifciyim bizde bazı sehirlerde çok olur muhtemel boşalacak.


Kuskusuz
Genel Müdür
13 Ağustos 2024 18:38

Siz daha önce elde ettiğiniz ama şu anda başkalarının elde edemediği her hak/ayrıcalık için ses çıkarıyor musunuz? Gördüğüm kadarı ile bu camiada herkes kendi hakkını kendi arıyor.

şaşkın tarihçi, 34 dk. önce
yeni atanmış bekar öğretmenlerin aynı ilçede eş durumu, il emri yüzünden bir türlü açılmayan okullar yüzünden 10 sene aynı yerde kalmalarına ses çıkardınız mı.

Kuskusuz
Genel Müdür
13 Ağustos 2024 18:45

Bu madde herkesi bağlar hocam. Özeli de çok fena bağlar. Asker polisin zaten protokolü var. Onları hiç bir şey baglamaz. Belli ki sözleşmeli bir eşle evlilermis 3 yıl beklemek zorunda kalmışlar. Sabretmisler tam yüzleri gülecekken bir şeyler daha icat etmişler.

berkaydal, 16 dk. önce

Bunların derdi tercih sırası değil anladığım kadarıyla. Sonradan ekledikleri bakanlığın uygun gördüğü bir şehirde birleştirilmeleri. Onun derdine düştüler. İki tane öğretmen eşe zindan edecekler hayatı. Asker polis belediye özele bir şey yapamazlar.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
13 Ağustos 2024 18:48
herkesin kendi mağduriyeti değil işte olay. sizin mağduriyetiniz daha önemli gözüktüğü için meb tarafında nedense yıllardır böyle oldu.
kahya05, 29 dk. önce
Hocam herkes kendi mağduriyetini dile getiriyor. Mağduriyetleri yarıştırmanın da kimseye faydası yok. Bazılarımızı memnun edeceğiz diye diğer kısmımızı mağdur etmek zaten yıllardır yapılan yanlış. Bu duruma daha akılcı çözümler bulmak gerekiyor ama bu çözümü bulacak olan maalesef ki siyasiler. Ve ülkemizin iğrenç siyasi iklimini düşününce kimsenin umrunda olmadığımızı anlıyoruz. Bu durum zaten insanı çıldırtıyor
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