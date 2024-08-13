İl Emri Yok, Ücretsiz İzin de Yok. Eee Ölek mi Biz?

Arkadaşlar eşim eş durumu atamasında gidip gelebileceği 50-60 km köy okulları dahil her yeri yazdı. Ancak gelme ihtimali çok düşük. Onun dışında 150 km mesafede ilçe var. Az önce il milli eğitimle görüştüm. Tercihe açılan bütün okulları yazmadan kılavuzda bahsedilen ücretsiz izinden yararlanamazsınız diyorlar. Eeee il emri de çıkmayacak diyorlar. Nolacak şimdi. İstifa mı edelim işlerimizden veya 3 yaşına kadar 2 ayda bir gördüğüm oğlumu 5-6 yaşına kadar da görmeyim nolur ki?

Arkadaşlar eşim eş durumu atamasında gidip gelebileceği 50-60 km köy okulları dahil her yeri yazdı. Ancak gelme ihtimali çok düşük. Onun dışında 150 km mesafede ilçe var. Az önce il milli eğitimle görüştüm. Tercihe açılan bütün okulları yazmadan kılavuzda bahsedilen ücretsiz izinden yararlanamazsınız diyorlar. Eeee il emri de çıkmayacak diyorlar. Nolacak şimdi. İstifa mı edelim işlerimizden veya 3 yaşına kadar 2 ayda bir gördüğüm oğlumu 5-6 yaşına kadar da görmeyim nolur ki?