Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ağustos 2024 16:40
Öğretmenlik Mülakatı

Merhaba . Mülakat ve mülakat ile ilgili fikirleriniz nedir. neler olur.


Kuskusuz
Genel Müdür
13 Ağustos 2024 16:49

İlk mülakat magdurlarindan biri olarak 8 yıldır saçma buluyorum. Her geçen gün artan miktarda devasa boyutlara ulasmistir saçma bulma seviyem. Bizdeyken sınır filan yoktu canı isteyen istediği puanı verdi. Artı eksi 15, 5, sınav puanına yuvarlama derken iyice gereksizligi ayyuka cikti. Her şey sorulabilir. Zarf çekiyorsunuz çıkan soruları cevapliyorsunuz. Ekstra soru soran komisyonlar oluyor. Zarftan çıkanı İmzalayıp teslim ediyorsunuz. Degistiyse de bir şeyler arkadaşlar yeniliklerden bahsederler.

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