Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ağustos 2024 16:49
Doktor raporunun usul ve fenne sevk edilmesi

Arkadaşlar kolay gelsi̇n doktor tarafindan beli̇m ağridiği i̇çi̇n 10 gün tek heki̇m raporu uygun görüldü şubem usul fenne göndermi̇ş merak etti̇ği̇m poli̇sli̇ğe gi̇rer gi̇bi̇ bütün doktorlari mi gezi̇yoruz ayrica şubeye geli̇p hastahane sevk evrağini almam i̇steni̇yor


ekremcan58
Aday Memur
13 Ağustos 2024 21:18
evrakı alıp hastaneye başvurup sağlık kurulu tarafından raporu aldığınız bölüme yonlendiriliyorsunuz muayene olup sonucu başhekime imzalatip sağlık kuruluna bırakıyorsunuz. orası da işyerine sistem üzerinden gönderiyor. not: korkacak bi durum yok doktor doktoru satmaz ekstra bi durum olmadığı sürece

Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
14 Ağustos 2024 00:54

Rapor alırken mutlaka başı tedaviyle geçebilecek hastalıklardan alın.ust solunum yolu enfeksiyonu bel ağrısı ve.basuru olmayan birine basurdan rapor vermişti doktor raporu bozuldu.ve doktor yazmazsa bile hatırlatın kesinlikle ilaç yazsin ve sizde o ilacı kullanmazsanız da alın.buna da bakiyorlar


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
14 Ağustos 2024 00:56

Klavyenin acizliği basit tedavi olacakti

Mazikalbimdeyaradir, Bugün

Rapor alırken mutlaka başı tedaviyle geçebilecek hastalıklardan alın.ust solunum yolu enfeksiyonu bel ağrısı ve.basuru olmayan birine basurdan rapor vermişti doktor raporu bozuldu.ve doktor yazmazsa bile hatırlatın kesinlikle ilaç yazsin ve sizde o ilacı kullanmazsanız da alın.buna da bakiyorlar


orkinos0101
Aday Memur
14 Ağustos 2024 11:55
Daha önce 3 kere usul ve fenne sevk edilmiş birisi olarak korkmaya gerek yok demek istiyorum. Rapor usul ve fen de bozulsa dahi sana gelip göreve başlaman gerektiğini tebliğ etmeleri gerekiyor zaten usul ve fen sonuçlanana kadar izin bitiyor.

furkanfurkanmalatyaa
Memur
14 Ağustos 2024 14:06

peki rapor sürer bittikten ve göreve başladıktan sonra hakem hastaneye sevk edilirsek ve hakem hastanede usul ve fenne aykırıdır diye yazı yazarsa ne yapabiliriz

orkinos0101, 5 saat önce
Daha önce 3 kere usul ve fenne sevk edilmiş birisi olarak korkmaya gerek yok demek istiyorum. Rapor usul ve fen de bozulsa dahi sana gelip göreve başlaman gerektiğini tebliğ etmeleri gerekiyor zaten usul ve fen sonuçlanana kadar izin bitiyor.

Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
14 Ağustos 2024 14:36

Senin hakkında mazeretsiz işe gitmemekten doktor hakkinda görevi kötüye kullanmadan soruşturma açılır ikinizde ceza almazsiniz

furkanfurkanmalatyaa, 3 saat önce

peki rapor sürer bittikten ve göreve başladıktan sonra hakem hastaneye sevk edilirsek ve hakem hastanede usul ve fenne aykırıdır diye yazı yazarsa ne yapabiliriz

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