Doktor raporunun usul ve fenne sevk edilmesi

Daha önce 3 kere usul ve fenne sevk edilmiş birisi olarak korkmaya gerek yok demek istiyorum. Rapor usul ve fen de bozulsa dahi sana gelip göreve başlaman gerektiğini tebliğ etmeleri gerekiyor zaten usul ve fen sonuçlanana kadar izin bitiyor.

Daha önce 3 kere usul ve fenne sevk edilmiş birisi olarak korkmaya gerek yok demek istiyorum. Rapor usul ve fen de bozulsa dahi sana gelip göreve başlaman gerektiğini tebliğ etmeleri gerekiyor zaten usul ve fen sonuçlanana kadar izin bitiyor.