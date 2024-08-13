Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ağustos 2024 16:49
tek hekim raporu usul-fen

Arkadaşlar kolay gelsi̇n doktor tarafindan beli̇m ağridiği i̇çi̇n 10 gün tek heki̇m raporu uygun görüldü şubem usul fenne göndermi̇ş merak etti̇ği̇m poli̇sli̇ğe gi̇rer gi̇bi̇ bütün doktorlari mi gezi̇yoruz ayrica şubeye geli̇p hastahane sevk evrağini almam i̇steni̇yor

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