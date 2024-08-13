Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


13 Ağustos 2024 17:43
İntihal Oranı Tespiti

Doktora öğrencisiyim.

Dergilere makale gönderirken, intihal raporu da gönderilmesini istiyorlar.

Doktora öğrencilerinin turnitin vb programları kullanma yetkisi oluyor mu?

Ben bu sorunu nasıl alabilirim?


Intihalmagduru
Şef
13 Ağustos 2024 18:39

Hocanızdan rica ederseniz sizi eklediği bir ders açabilir, orda tararsınız. Hocanız da yazarsa zaten kendisi tarasın.


Intihalmagduru
Şef
13 Ağustos 2024 18:41

Okulunuzun kütüphanesine de bir sorun. Size bir hesap da açabilirler.

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