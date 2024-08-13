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Editörler : supporters.


13 Ağustos 2024 18:05
Kastamonu çok güzel bır sehır varmı burda yaşayanlar gezmek ısteyenler

Aşk,Tek hecedir.Anlamı ise nicedir.Eğer bulursan aşkı,Sonsuzluğa meşaledir

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