Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


13 Ağustos 2024 18:08
heyet raporu
psikiyatri rahatsızlığından dolayı heyet. raporu alan varmi

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Raporlar (30.06.2025) tarihine kadar uzatıldı! Sorum var Lütfen CevapEngelli memur tayin davası sonuçlanan var mı arkadaşlar?

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