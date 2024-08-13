KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Ağustos 2024 18:15
Sertifika.

kpss p3 puan türü ile atanmak niyetindeyim, yanına yds puanı ekleyip uzman yardımcılığı pozisyonuna da başvuru yapmak istiyorum. bilgisayar işletmenliği sertifkası eğitimine katılacağım ayrıca diksiyon eğitimi sertifikası da almalı mıyım sizce. uğraşmaya değer mi, alımlarda denk gelen oldu mu hiç bu sertifikaya? sertifikaların hepsi M.E.B onaylı.


kreatin
Memur
13 Ağustos 2024 18:57
hiç denk gelmedim. bir de meb halk eğitim online ücretsiz şekilde bilgisayar işletmenliği sertifikası kursu veriyor

merisidecaravaggio
Aday Memur
13 Ağustos 2024 18:59
teşekkür ederim. Link paylaşabilir misiniz acaba?
kreatin, Dün
hiç denk gelmedim. bir de meb halk eğitim online ücretsiz şekilde bilgisayar işletmenliği sertifikası kursu veriyor

kreatin
Memur
13 Ağustos 2024 19:00
e-yaygın meb yazın e devlet ile giriş yaptıktan sonra kurs arama kısmında 'bilgisayar işletmenliği' yazın. karşınıza çıkıyor ben oradan almıştım sertifikayı
merisidecaravaggio, Dün
teşekkür ederim. Link paylaşabilir misiniz acaba?

merisidecaravaggio
Aday Memur
13 Ağustos 2024 19:01
teşekkürler kreatin.
kreatin, Dün
e-yaygın meb yazın e devlet ile giriş yaptıktan sonra kurs arama kısmında 'bilgisayar işletmenliği' yazın. karşınıza çıkıyor ben oradan almıştım sertifikayı

Nuraynen
Aday Memur
13 Ağustos 2024 21:56

Diksiyon arandığını ben de hiç görmedim ama işletmenlik aranıyor evet. Ve arkadaşın dediği gibi halk eğitim ismek gibi yerler veriyor meb onaylı. Hatta hembadan da bakabilirsin kardeş belki net üzerinden de verebilirler. Ben uzaktan eğitime bilgisayardan hızlı klavye almıştım. Operatörlük var mı emin değilim ama ismek ve halk eğitimlerde var arkadaşın dediği gibi orada yoksa da.


merisidecaravaggio
Aday Memur
13 Ağustos 2024 22:26
teşekkür ederim sağ ol. dikkate alacağım.
Nuraynen, Dün

Diksiyon arandığını ben de hiç görmedim ama işletmenlik aranıyor evet. Ve arkadaşın dediği gibi halk eğitim ismek gibi yerler veriyor meb onaylı. Hatta hembadan da bakabilirsin kardeş belki net üzerinden de verebilirler. Ben uzaktan eğitime bilgisayardan hızlı klavye almıştım. Operatörlük var mı emin değilim ama ismek ve halk eğitimlerde var arkadaşın dediği gibi orada yoksa da.


lisans mezunu
Şef
14 Ağustos 2024 13:42

direksiyon önemli bazen açılan kadro nitelik kodunda ehliyet isteniyor


merisidecaravaggio
Aday Memur
14 Ağustos 2024 13:44
haklısınız ehliyet önemli.
lisans mezunu, 32 dk. önce

direksiyon önemli bazen açılan kadro nitelik kodunda ehliyet isteniyor


lisans mezunu
Şef
14 Ağustos 2024 13:45

böyle kadrolar düşük puanla kapatıyor ,70 altı puanla bile kadroya atanan oluyor . kısacası sertifika ve ehliyet artı avantaj sağlar.

lisans mezunu, 32 dk. önce

direksiyon önemli bazen açılan kadro nitelik kodunda ehliyet isteniyor

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