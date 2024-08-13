KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Ağustos 2024 18:15
sertifikalar!!! çok acil bilgisi olan bilgi verebilir mi?
kpss p3 puan türü ile atanmak niyetindeyim, yanına yds puanı ekleyip uzman yardımcılığı pozisyonuna da başvuru yapmak istiyorum. bilgisayar işletmenliği sertifkası eğitimine katılacağım ayrıca diksiyon eğitimi sertifikası da almalı mıyım sizce. uğraşmaya değer mi, alımlarda denk gelen oldu mu hiç bu sertifikaya? sertifikaların hepsi M.E.B onaylı.

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