Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Ağustos 2024 19:07
4-B DESTEK PERSONELİ BECAYİŞ

4/B Destek Personeli(TEMİZLİK) -19 MAYIS ÜNİ.(SAMSUN) verilir karaman-konya-ankara-mersin-adana civar iller alınır

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