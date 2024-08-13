Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


13 Ağustos 2024 19:07
4-B DESTEK PERSONELİ BECAYİŞ

4/B Destek Personeli(TEMİZLİK) -19 MAYIS ÜNİ.(SAMSUN) verilir karaman-konya-ankara-mersin-adana civar iller alınır

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