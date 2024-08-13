Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ağustos 2024 19:09
Derece/Kademe ilerlemesi haksızlığı?

Herkese merhabalar, mesleğimde 7. yılımın içerisindeyim.

2020 yılında PMYO akabinde, açıktan Konaklama İşletmeciliği okudum ve o dönem özlük haklarımın iyileştirilmesi talebimi içerir dilekçeme istinaden açık olduğu için herhangi bir derece kademe verilmeyeceği söylendi, tamam dedim.

2019 yılında örgün 2 yıllık bir bölüm kazandım ve 2021'de bitirdim, aynı şekilde bu bölüm üzerinden DGS ile 4 yıllık mühendisliğe geçtim ve bu yıl bitirdim.

Dilekçemde 2020 yılında derece kademesi verilmediği, buna göre tekrar düzenlenmesi gerektiğini belirterek yolladım.

Cevap olarak 36-A/5'e göre 6/2'den 5/2'e düşürüldüm, yani mühendis olduğum için 1 dik aldım. Ancak önlisanstan lisansa olan aradaki 2 farkı alamadım.

Bunun için PBsben üzerinden iletişim formunda yazdım ancak yanlışlık yoktur yazıldı. Bunla ilgili bilgisi olan var mıdır? Çünkü dava açacağım hak kaybım olmaması adına.

Not olarak, şark ilinde bulunduğumdan dolayı 527'den 2 kere yan aldım şimdiye kadar.

saygılarımla .


Memuravukatı
Şef
13 Ağustos 2024 19:20
hocam geçmiş olsun sizin durumunuzda pek çok arkadaşımız var daha öncede böyle durumlarla karşılaştık dava açmanız en doğru yol . İdare savunmasında sunacağı çarşaf liste ve sunacağınız emsal kararlara göre inşallah kazanırsınız. itiraz işe yaramıyor açıkçası dava yolu çok etkiliyor

fatihakturk453
Aday Memur
13 Ağustos 2024 19:25

Teşekkür ederim, çarşaf liste dediğiniz nedir? ve emsal kararlara nereden ulaşabilirim?

Memuravukatı, 2 saat önce
hocam geçmiş olsun sizin durumunuzda pek çok arkadaşımız var daha öncede böyle durumlarla karşılaştık dava açmanız en doğru yol . İdare savunmasında sunacağı çarşaf liste ve sunacağınız emsal kararlara göre inşallah kazanırsınız. itiraz işe yaramıyor açıkçası dava yolu çok etkiliyor
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