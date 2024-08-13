KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Ağustos 2024 20:37
Yedek adayın maximum çağrılma süresi

Yedek adayların max çağrılma süresi


hedef2022kpss
Şef
13 Ağustos 2024 20:49

Böyle bir süreden söz edilemez. Kimisi 6 ay verir kimisi 2 sene. Kimisi göreve asil başladığı an yedeği çağırmaz hakkı ölür. Yedek kaldığınız kurumun politikasına bağlı tamamen.

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