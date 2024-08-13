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Editörler : supporters.


13 Ağustos 2024 22:10
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değerli site yöneticileri elbette site için reklam alınır ancak inanın artık tıklayacağım şeylere tıklayamıyorum, o kadar çoook reklam çıkıyorki alt üst sağ sol her yeni sayfada ekranı kaplayan bu kadarı fazla değilmi ?

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