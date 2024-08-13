Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ağustos 2024 22:31
Kolejde Ücretli(?) Öğretmenlik

Merhaba

Bir kolejle sözleşme imzaladım. Saatlik ücret alacağım.

Çok acelaceleye geldi benim acemiliğim, karşı tarafın bilgi vermemesi vs aklıma takılan bir konu var.

Saatlik ücret alacağım için, ders programında boş ders olursa bu süre zarfında okuldan çıkış yapabilir miyim? Arkadaşım evet çıkabiliyor olman gerek dedi.

Yoksa kadrolular gibi mesai saatleri içerisinde okulda mı kalmam gerekli?

Okulda kalacaksın denirse ücret ödenmezse bu yasal mıdır?

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