Sınıf öğretmenliğinden yetenek alanlarına geçenler.

Biz branşımızda ne yazık ki üvey evlat muamelesi görüyoruz hocam bu ülkede. Artık kural olmuş bu. Atama dönemlerinde koskoca İstanbul'da bir dönem sadece üç okul açıldı hesap edin artık. Nüfusu ülkelerle yarşacak hale gelmiş bir şehirde müzik öğretmeni ihtiyacının bu kadar olması sizce mantık kaldırır mı? Elbet kaldırmaz. Ama ne yapalım işte. Dolayısıyla herkes bu işe vakıf zaten. Herkes bu derslere girebilir. Alır ek dersini uzar gider. Bu derslere bir hizmetliler kaldı zaten girmeyen. Onlar da bizi göre göre tecrübe kazandılar. El atarlarsa şaşırmayın.