Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ağustos 2024 22:54
Sınıf öğretmenliğinden yetenek alanlarına geçenler.

Sınıf ogretmenliginden müziğe resime gecenler her şekilde tayinlerde il dışı, il ici ,mazeret...önümüzü tikadiniz mutlu musunuz ? Üstelik yetkiliginiz olmayan alanlar .çoğunluğu biliyorum ki derste blok flüt bile calamiyor, nota bilmiyor boş geçiriyorsunuz yüksek puanlariniz yüzünden tayin isteyemiyoruz bakanlık bu alanlarda yetkınlığı olmayanlara tayin hakkı vermesin yıllardır mahvolduk yaa kıpırdamak mümkün değil hizmet puanlarimizla


mastermusician
Şef
13 Ağustos 2024 23:58

Biz branşımızda ne yazık ki üvey evlat muamelesi görüyoruz hocam bu ülkede. Artık kural olmuş bu. Atama dönemlerinde koskoca İstanbul'da bir dönem sadece üç okul açıldı hesap edin artık. Nüfusu ülkelerle yarşacak hale gelmiş bir şehirde müzik öğretmeni ihtiyacının bu kadar olması sizce mantık kaldırır mı? Elbet kaldırmaz. Ama ne yapalım işte. Dolayısıyla herkes bu işe vakıf zaten. Herkes bu derslere girebilir. Alır ek dersini uzar gider. Bu derslere bir hizmetliler kaldı zaten girmeyen. Onlar da bizi göre göre tecrübe kazandılar. El atarlarsa şaşırmayın.


Kuskusuz
Genel Müdür
14 Ağustos 2024 00:01

Vay be bunu başarmış Sınıfçı sayısı o kadar fazla mı?


tonya61
Aday Memur
14 Ağustos 2024 00:06
Arkadaş hakkı,benim tanıdığım 4-5 kişi var bu şekilde.Tayin işini rahatça hallediyorlar.
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