KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Ağustos 2024 23:12
İstifa sonrasi 657 ye geri dönüş

Soru

2022 yılında 657 sayılı kanuna tabi memur olarak görev yapmakta iken kpss ile bir kit kuruluşa atandım ve istifa edip 399 a tabi bir kuruluşta göreve başladım. Halen 399 a tabi sözleşmeli memur olarak görev yapmaktayim. Eski kuruma dilekçe ile geri dönüş için 3 yıl sartini doldurmak zorunlu mudur? Ve yahut bu durumda kiler 3 yıl şartından muaf mıdır ?

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