Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ağustos 2024 23:29
Mazeret Tayini Hakkinda

Arkadaşlar merhaba mazeret tayinine başvurdum Okulu seçtim kaydettim sadece okul onayı gözüküyor ilçe ve il olayı gözükmüyor Böyle mi olması gerekiyor acaba Çünkü uzun süredir böyle bir tayine başvurmadım. Bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse çok sevinirim Allah razı olsun


Sevdim-Seni
Genel Müdür
13 Ağustos 2024 23:32

Sadece okul onayi olacak... Yeterli


Halideedip82
Aday Memur
14 Ağustos 2024 00:29

Cok teşekkür ederim hocam

Sevdim-Seni, 1 saat önce

Sadece okul onayi olacak... Yeterli

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