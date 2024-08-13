bedelli askerlik maaş

arkadaşlar aralık 12 de askerim Ocak 12 de dönüyorum sorum şu ocak 15 de maaş alır mıyım normalde 10 unda maaşlar hesaplanıyor ama nasıl olur sizce

arkadaşlar aralık 12 de askerim Ocak 12 de dönüyorum sorum şu ocak 15 de maaş alır mıyım normalde 10 unda maaşlar hesaplanıyor ama nasıl olur sizce