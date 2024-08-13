Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ağustos 2024 23:58
bedelli askerlik maaş
arkadaşlar aralık 12 de askerim Ocak 12 de dönüyorum sorum şu ocak 15 de maaş alır mıyım normalde 10 unda maaşlar hesaplanıyor ama nasıl olur sizce

lDeimosl
Genel Müdür
14 Ağustos 2024 00:21

Başlanılan gün maaş hakedir de ne zaman yatar bilemeyiz. Benim görev yaptığım kurumlarda kıst maaşlar hep 5 günde filan yatıyor.

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