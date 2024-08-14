Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ağustos 2024 01:13
76. Maddeyle sınavsız şube müdürü ataması

Ben bu haberi yeni okudum. Şu pisliğe bakar mısınız liyakat yok adalet yok haybeden 76 diye bir maddeyle bir sürü şube müdürü ataması yapılmış ve bu haksızlığa karşı açılan davayşa Mayıs ta hepsi iptal edilmiş. Rezilliğe bakar mısınız?

Pekii ben bunu nasıl tesadüfen gördüm. Bulunduğum ilçede bir b.k bilmeyip de makam koltuğunu işgal eden birini araştırınca sınavsız atandığını görerek öğrendim. Midem bulandı

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