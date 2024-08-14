Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ağustos 2024 02:07
es durumu
benim tayinim 60 ilinin bir ilcesine çıktı hanimda öğretmen ve atanmasi zor görülüyor Kadro yok gibi bu durumda ne yapmam gerekiyor bilgisi olan varmı il emri vardı öğretmenler için oda kalkmış yada başka ilçeye atanirsa beni oraya gönderiler mi hemen

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