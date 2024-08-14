Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2024 07:38
Hayırlı Olsun Bakalım, Toplu Sözleşme İkramiyeleri Yatmış.

Gözünüz aydın olsun bakalım ikramiyeler yatmaya başlamış.


murat_326
Şube Müdürü
14 Ağustos 2024 08:22

640 liradanmi bahsediyorsun


cetek
Şube Müdürü
14 Ağustos 2024 09:12

Bozdurun bozdurun harcayın keratalar :D


Frtdrs
Aday Memur
14 Ağustos 2024 09:16

geriye dönük ödeme yapılacak mı


murat_326
Şube Müdürü
14 Ağustos 2024 09:27

İnşallah yaparlar,mantıken geriye donukleri vermeleri lazım

Frtdrs, 2 saat önce

geriye dönük ödeme yapılacak mı


C.Z.c.z
Şef
14 Ağustos 2024 10:09

Net 400 kusure geliyo. Allah bereket versin.

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