Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ağustos 2024 08:01
e-bordro özel hizmet tazminatı neden artmış
merhaba . e bordroda özel hizmet tazminatımda 500 tllik artış var derece kademe de artış yok neden artmış acaba ? önceden düşük mü alıyormuşum?

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