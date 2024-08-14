Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ağustos 2024 08:21
Bordrodaki derece kademe?

Merhaba arkadaşlar . Benim ebordrodaki derece kadememle ekobstaki derece kademem aynı gözükmüyordu. Şimdi de eğitim intibakı yaptırdım ikisinde de derece kademe düşmüş ama ekobsta 8/2 yazarken ebordroda 10/2 si yazıyor.Sizinde böyle mi ? Bir problem mi var anlamadım.

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