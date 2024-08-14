Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


14 Ağustos 2024 10:23
DSİ nakil başvurusu

Arkadaşlar merhaba,

DSİ Genel Müdürlüğü'ne 3 ay önce nakil dilekçesi verdim Belediyede Mühendisim 3 ay geçmesine rağmen değil cevap almak kuruma telefonla bile ulaşamıyorum nail süreçleri yılın belirli bir döneminde mi gerçekleşiyor yoksa istenilen her an olabilir mi konuyla alakalı tecrübesi olan varsa bilgi verirse çok sevinirim.

Şimdiden teşekkürler.

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