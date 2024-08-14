Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ağustos 2024 10:48
Gih'in tayin hakkı var mı?

Merhaba arkadaşlar. Çakılı kadro eş durumundan gihe geçtiğimizde sonradan tayin isteme hakkımız var mı ?yönetmelikte bununla ilgili bir hüküm var mı acaba bu durumda olup tauin isteyen var mı ?


Polciv
Aday Memur
14 Ağustos 2024 11:16

Sanırım 3 yıl geçince olabiliyor.


34yorumsuz66
14 Ağustos 2024 12:15
Bir arkadas gih e gecmek icin bekliyordu yakin zaman konustuk bir kerelige mahsus nokta atışı tayin hakki verildiğini söylemişti onun dedigine göre.

Maviii.06
14 Ağustos 2024 13:10

Bu şekilde tayin isteyen arkadaşlar var mı varsa yazarsa sevinirim


altıntaşli
Şef
14 Ağustos 2024 13:22

Eşin çakılı Kadro nasıl tayin isteyeceksin. Tayin hakkı yok


Maviii.06
14 Ağustos 2024 14:20

İşte yönetmelikte böyle bişey var mı belki şartlar değişmiş olacak tayin isteyeceğiz bu şekilde başvurup cevap alan var mı

altıntaşli, 4 saat önce

Eşin çakılı Kadro nasıl tayin isteyeceksin. Tayin hakkı yok

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