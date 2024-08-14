Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ağustos 2024 10:53
Yüksek Lisans Mezunu İdareciler Arttırımlı Ek Ders Almak İçin Dava Süreci

Merhabalar,

Yüksek Lisans mezunu idareci olup arttırımlı ek ders ödenmesi için dava açan yada açmayı düşünen var mı ?

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