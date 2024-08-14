KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ağustos 2024 11:02
KPSS 2024 Sonuçlara az kala

Merhabalar değerli arkadaşlar malum sonuçların açıklanmasına az bir zaman kaldı. ösym den herhangi soru ve sınav iptaliyle ilgili bir açıklama da gelmedi. Sizce 2-3 soru iptaliyle mi sonuçlanır? bir de sınav zorluğu 2022 ye göre nasıldı? daha mı kolay daha mı zor? puanlar ve sıralamalar hangi yıla benzer?

Herkesin hakkında hayırlısı olsun.


psk23
Aday Memur
14 Ağustos 2024 11:05

Misaki milli sorusunun cevabı değişmesi lazım en başta sonucların da 22-23 arası gelecegini düsünüyorum.

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