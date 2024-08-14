Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Ağustos 2024 11:02
TMO Muhasebeci

Tmoda muhasebeci kadrosunda çalışan arkadaşlara bir kaç sorum olacaktı;

TMO neden negatif olarak o kadar yorum varken muhasebeci kadrosuna negatif herhangi bir söylem bulunmuyor,çalışma saatleri alım döneminde kaçtan kaça oluyor ?

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