KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Ağustos 2024 11:30
Tsk psikiyatri

Arkadaslar merhaba yaklaşık 8 ay önce psikiyatriye gittim bana 2 tanı koydu f43.2 ve f63.0 2 kutuda ilaç yazıldı ama ilaclari almadım uzmanlık başvurusunda bulundum saglik raporunda sorun çıkmaması için nasil bir yol izlemeliyim yardimci olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

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