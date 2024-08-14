Eş Durumu Ayrılış Hakkında

Merhaba eş durumu tayinim olumlu geldi, ama kurumum 45 gün ayrılışını vermicez diyor. Böyle bir hakkı var mı, yasal süre 30 gün değil mi, bilgisi yada başına gelen oldu mu? Cevap verirseniz sevinirim.

Merhaba eş durumu tayinim olumlu geldi, ama kurumum 45 gün ayrılışını vermicez diyor. Böyle bir hakkı var mı, yasal süre 30 gün değil mi, bilgisi yada başına gelen oldu mu? Cevap verirseniz sevinirim.