Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ağustos 2024 11:47
Eş Durumu Ayrılış Hakkında
Merhaba eş durumu tayinim olumlu geldi, ama kurumum 45 gün ayrılışını vermicez diyor. Böyle bir hakkı var mı, yasal süre 30 gün değil mi, bilgisi yada başına gelen oldu mu? Cevap verirseniz sevinirim.

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