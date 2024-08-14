biz benim EGM personeli olduğum için her türlü yanima yakın bir okula çıkar diye düşünüyorduk ama işimizi şansa birakmamak lazım memlekette hergun birşey değişiyor

biz benim EGM personeli olduğum için her türlü yanima yakın bir okula çıkar diye düşünüyorduk ama işimizi şansa birakmamak lazım memlekette hergun birşey değişiyor