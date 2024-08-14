Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ağustos 2024 11:57
Eş durumu

arkadaşlar ben EGM personeliyim yazın atandigim 60 ilinin ilçesinde evimi tuttum eşimde eş durumu için başvurdu ve iki köy okulu ve yakın bir ilçenin bir okulu var ama gelmesi zor gorukuyor ucunujde eşim onlar olmassa diğerleri için hem benim tayinimim değişmesi hem evi değiştirmem gerekiyir ücretsiz izne ayrılmak için mazeret ilçesini yazsak yeterlimi ilde çıkan tüm okulları yazmamız mi gerekiyor


Aşıkoğlu52
Memur
14 Ağustos 2024 12:16

Mazeretiniz olan ilde ki bütün okulları tercih edip çıkmadığı takdirde ücretsiz izin hakkı oluşuyor. Bilginize?


Aşıkoğlu52
Memur
14 Ağustos 2024 12:18

İlgili madde;

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği madde 57 şu şekilde. MADDE 57 - (1) Hizmet puanı veya alanlarında norm kadro yetersizliği nedeniyle mazerete bağlı iller arasında yer değiştirme istekleri karşılanamayan öğretmenler, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar aylıksız izinli sayılmalarını isteyebilirler. Bu süre üç yıldan fazla olamaz. Bu durumda olanların aylıksız izin hakkından yararlandırılmaları için aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde kendilerine Bakanlıkça sunulan tercihlerin tamamını kullanmaları şartı aranır. (2) Aylıksız izinli sayılanlar, bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilecek boş kadrolara atanır. Bu maddeye göre aylıksız izinli sayılanlar, her mazerete bağlı yer değiştirme döneminde mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirmek zorundadır. Mazeretlerinin devam ettiğini belgelendiremeyenlerin aylıksız izinleri iptal edilerek aylıksız izinli sayıldıkları ilde bulunan eğitim kurumlarının durumlarına uygun öğretmen kadrolarına öncelikle atanır. Aylıksız izinlerini kendi istekleriyle iptal ettirenlere bir sonraki mazerete bağlı yer değiştirme dönemine kadar aylıksız izin verilmez. (3) Aylıksız izinli sayılanlardan üçüncü yılın sonunda yer değiştirme suretiyle atamaları yapılamayanlar, aylıksız izinli sayıldıkları ilde bulunan eğitim kurumlarının durumlarına uygun öğretmen kadrolarına öncelikle atanır.


Aşıkoğlu52
Memur
14 Ağustos 2024 12:20

Ben sizin yerinizde olsaydım. Her yeri tercih ettirip çıkması halinde eşimin yanına tayinimi isterdim. Bu şekilde aile birliğini sağlardım. Çıkmazsa zaten aylıksız izin hakkı oluşuyor. Evi tekrar taşımak tabi ki ekstra iş ama aile birliği olmamasından iyidir.


Mehmet1703
Aday Memur
14 Ağustos 2024 12:48
birinci plan o şekilde zaten
Aşıkoğlu52, 2 saat önce

Ben sizin yerinizde olsaydım. Her yeri tercih ettirip çıkması halinde eşimin yanına tayinimi isterdim. Bu şekilde aile birliğini sağlardım. Çıkmazsa zaten aylıksız izin hakkı oluşuyor. Evi tekrar taşımak tabi ki ekstra iş ama aile birliği olmamasından iyidir.


Mehmet1703
Aday Memur
14 Ağustos 2024 12:50
biz benim EGM personeli olduğum için her türlü yanima yakın bir okula çıkar diye düşünüyorduk ama işimizi şansa birakmamak lazım memlekette hergun birşey değişiyor
Aşıkoğlu52, 2 saat önce

Ben sizin yerinizde olsaydım. Her yeri tercih ettirip çıkması halinde eşimin yanına tayinimi isterdim. Bu şekilde aile birliğini sağlardım. Çıkmazsa zaten aylıksız izin hakkı oluşuyor. Evi tekrar taşımak tabi ki ekstra iş ama aile birliği olmamasından iyidir.


AyzıtBörte80
Aday Memur
14 Ağustos 2024 12:53
tayin çıkmaması halinde asker polis eşlerine il dışı görevlendirme hakkı varmış. onu da deneyin tayin olumsuz olursa..

Aşıkoğlu52
Memur
14 Ağustos 2024 13:05

Öğretmen önce atanması işleri daha da kolaylaştırır. EGM Personelinde norm kadro veya hizmet puanı yok. Ama öğretmende var o nedenle nokta tayin ancak önce öğretmen atanırsa olur.

Mehmet1703, 1 saat önce
biz benim EGM personeli olduğum için her türlü yanima yakın bir okula çıkar diye düşünüyorduk ama işimizi şansa birakmamak lazım memlekette hergun birşey değişiyor

Mehmet1703
Aday Memur
14 Ağustos 2024 14:03
tam tersi oldu
Aşıkoğlu52, 1 saat önce

Öğretmen önce atanması işleri daha da kolaylaştırır. EGM Personelinde norm kadro veya hizmet puanı yok. Ama öğretmende var o nedenle nokta tayin ancak önce öğretmen atanırsa olur.

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl emri hakkındaİl Emri Yok, Ücretsiz İzin de Yok. Eee Ölek mi Biz?Okul öncesi mi ortaokul mu?İl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?Yabancı uyruklu ile evlilikİl emriyle alakalıOkul idarecileri normunda düzenleme yapılmalıdır.Kolejde Ücretli Öğretmenlik8. sınıf rehber öğretmeninin yaz tatili mesaisiEş durumu

Sözlük

motor arıza lambasının yanması 3 alel ön eki 1 ölü deniz transform fayı 1 limonata filmi 2 serkan karaismailoğlu 1 yardak 1 En beğendiğiniz yabancı film 5 darül mülk sergi sarayı 1 terapi 1 şebeke 1

Son Haberler

Seçme kararlar ışığında hakaret sayılan sözler-5Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralıYKS birincilerinin yerleştikleri bölümler belli olduBorsa günün ilk yarısında yükseldi4 milyona yakın genç indirimli olarak trenlerle seyahat etti

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?