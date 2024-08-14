Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ağustos 2024 11:59
Sizce puanlar düşer mi?
Arkadaşlar merhaba. Eş durumu tayinlerinde ikametgaha göre yer değişikliği yapma hakkı kaldırıldı.Sizce puanlar düşer mi?

Pelinin1
Şef
14 Ağustos 2024 12:03

Ne alakası var niye düşsün ?


Salih.manitu
Aday Memur
14 Ağustos 2024 13:06
Başvuran kişi sayısı azalacak mesela ?
Pelinin1, 2 saat önce

Ne alakası var niye düşsün ?


Pelinin1
Şef
14 Ağustos 2024 13:10

Başvuran kişi aynı hocam, niye azalsın, biraz mantıklı düşünün senin istediğin ilçeye ikametgaha göre tercih edemeyecek olan kadar başka ilçeyi isteyemeyip senin ilçeni mecburen yazacak insan da çıkar

Eş durumu puanı kısmet işi hocam, puan işi değil

Salih.manitu, 1 saat önce
Başvuran kişi sayısı azalacak mesela ?

Datdiriditdit
Memur
14 Ağustos 2024 13:57

Başvuru sayısından ziyade özür ataması başvurusu yapacak kişilerin puanı önemli. Önceki atama döneminde 100 puanla atama yapılmış Bir ilçede 1 norm ihtiyacı olduğunu varsayarak geçen yıllarda mazereti olmayan ancak bu yıl mazereti oluşmuş 350 puanlı bir öğretmen başvurduğunda puan düşmeyeceği ortada.


Mr.worldwide
Şef
14 Ağustos 2024 14:14

Puanlarda bir düşüş olacağını pek sanmıyorum. Tabi bu tayin istenilen il veya ilçeye göre değişir.

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