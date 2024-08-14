KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : Radore


14 Ağustos 2024 12:06
Ülker Pladis Commercial Talent Programı

Arkadaşlar merhaba. Haziran ayında Ülkerin Commercial Talent programına başvurdum. Başvururken süreçle alakalı zaman bilgisi sadece son başvuru tarihini içermekteydi. İlk başta süreç hızlı ilerledi gibi ama grup vaka çalışmasından sonra 1 aydan fazla süredir bir dönüş yok. İki kere mail de attım fakat onlara da dönülmedi. İnternetten bilgi de bulamıyorum, resmen sıfır bilgi. Hiç mi katılan yok bu programa geçmiş zamanlarda ya da günümüzde? Katılan arkadaşlar süreçleriyle ilgili bilgi paylaşırlarsa çok iyi olur

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