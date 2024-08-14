Amirin haksız düzenlediği rapora itiraz

Ne demişsin kanki ban böyle.cevap alamazsın detay vermemeye calısmıssın galiba tanınmamak için ama ne eğitimi ne teçhizat anlaşılır şekilde yazarsan bir yardim eden çıkar ama. amir bana yalan yere rapor tuttu diyeceğin yer ya sorusturmanda ifade verirsin ceza almazsın illa yalan yere tuttu diyorsan raporu isleme alınmadan bir üstü kimse derdini anlat şikayet felan olmaz

Ne demişsin kanki ban böyle.cevap alamazsın detay vermemeye calısmıssın galiba tanınmamak için ama ne eğitimi ne teçhizat anlaşılır şekilde yazarsan bir yardim eden çıkar ama. amir bana yalan yere rapor tuttu diyeceğin yer ya sorusturmanda ifade verirsin ceza almazsın illa yalan yere tuttu diyorsan raporu isleme alınmadan bir üstü kimse derdini anlat şikayet felan olmaz