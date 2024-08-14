Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ağustos 2024 12:12
Amirin haksız düzenlediği rapora itiraz

merhabalar memura amiri tarafından yapılan kılık kıyafet teçhizat denetiminde bir eksik göremeyip sadece kurum tarafindan verilen eğitimle beraber (eğitim verilmedi) kendisine bağlı olduğu yer tarafından verilen teçhizatın(eğitim olmadığı için teçhizat yok)olmayışından dolayı rapor tutmasını nereye şikayet edebilir veya nasıl itiraz edebilir?


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
14 Ağustos 2024 14:59
Ne demişsin kanki ban böyle.cevap alamazsın detay vermemeye calısmıssın galiba tanınmamak için ama ne eğitimi ne teçhizat anlaşılır şekilde yazarsan bir yardim eden çıkar ama. amir bana yalan yere rapor tuttu diyeceğin yer ya sorusturmanda ifade verirsin ceza almazsın illa yalan yere tuttu diyorsan raporu isleme alınmadan bir üstü kimse derdini anlat şikayet felan olmaz
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