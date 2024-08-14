Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ağustos 2024 12:12
haksız rapor
merhabalar memura amiri tarafından yapılan kılık kıyafet teçhizat denetiminde bir eksik göremeyip sadece kurum tarafindan verilen eğitimle beraber (eğitim verilmedi) kendisine bağlı olduğu yer tarafından verilen teçhizatın(eğitim olmadığı için teçhizat yok)olmayışından dolayı rapor tutmasını nereye şikayet edebilir veya nasıl itiraz edebilir?

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