haksız rapor

merhabalar memura amiri tarafından yapılan kılık kıyafet teçhizat denetiminde bir eksik göremeyip sadece kurum tarafindan verilen eğitimle beraber (eğitim verilmedi) kendisine bağlı olduğu yer tarafından verilen teçhizatın(eğitim olmadığı için teçhizat yok)olmayışından dolayı rapor tutmasını nereye şikayet edebilir veya nasıl itiraz edebilir?

merhabalar memura amiri tarafından yapılan kılık kıyafet teçhizat denetiminde bir eksik göremeyip sadece kurum tarafindan verilen eğitimle beraber (eğitim verilmedi) kendisine bağlı olduğu yer tarafından verilen teçhizatın(eğitim olmadığı için teçhizat yok)olmayışından dolayı rapor tutmasını nereye şikayet edebilir veya nasıl itiraz edebilir?